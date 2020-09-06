Семён Варламов остался в запасе «Айлендерс» на 7-ю игру серии с «Филадельфией»

32-летний российский вратарь Семён Варламов остался в запасе «Нью-Йорк Айлендерс» на седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (счёт в серии — 3-3). Об этом сообщает известный журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».
Место в воротах «Айлендерс» займёт 34-летний немецкий голкипер Томас Грайсс, проведший в текущем плей-офф лишь две встречи, одержав победу в одной из них. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли он отразил 59 бросков, пропуская 1,69 шайбы за игру и имея коэффициент надёжности 94,9%.
Варламов провёл за «Айлендерс» в нынешнем плей-офф 14 матчей, одержав победу в 9 из них. На его счету 359 отражённых бросков и 28 пропущенных шайб, при коэффициенте надёжности 92,1% и в среднем 2 пропущенных голах. Также российскому голкиперу удалось оформить 2 шат-аута.
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