Игрок «Вегаса» Райан Ривз получил дисквалификацию за удар в голову в игре с «Ванкувером»

33-летний канадский нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз пропустит первый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Даллас Старз» по причине наложенной дисквалификации, сообщается в «твиттере» НХЛ.
Причиной дисквалификации послужила атака в голову игроку «Ванкувера» Тайлеру Мотту в конце 2-го периода 7-й игры полуфинала Западной конференции при счёте 0:0. Комиссия пришла к выводу, что канадский тафгай сыграл неоправданно грубо плечом в голову игроку соперников, в тот момент, когда хоккеист не видел, налетающего на него игрока, и решила наказать Ривза пропуском одной игры.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ранее Ривз, являющийся сторонником альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) в борьбе с проявлениями расизма в хоккее, отметился высказыванием о ненависти к белым спортсменам.
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