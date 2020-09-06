Игрок «Вегаса» Райан Ривз получил дисквалификацию за удар в голову в игре с «Ванкувером»

33-летний канадский нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз пропустит первый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Даллас Старз» по причине наложенной дисквалификации, сообщается в «твиттере» НХЛ.

Причиной дисквалификации послужила атака в голову игроку «Ванкувера» Тайлеру Мотту в конце 2-го периода 7-й игры полуфинала Западной конференции при счёте 0:0. Комиссия пришла к выводу, что канадский тафгай сыграл неоправданно грубо плечом в голову игроку соперников, в тот момент, когда хоккеист не видел, налетающего на него игрока, и решила наказать Ривза пропуском одной игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее Ривз, являющийся сторонником альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) в борьбе с проявлениями расизма в хоккее, отметился высказыванием о ненависти к белым спортсменам.