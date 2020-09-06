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«Нью-Йорк Айлендерс» всухую обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции

«Нью-Йорк Айлендерс» всухую обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей льда игроков «Айлендерс» — 4:0, которая позволила им выйти в финал Восточной конференции.

В составе «Нью-Йорка» отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье, установивший окончательный счёт встречи, поразив пустые ворота.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, проведший на льду 24 минуты и 2 секунды, не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-3».

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов остался в запасе на этот матч, а его одноклубник и коллега по амплуа Томас Грайсс отразил все 16 бросков по воротам, оформив свой первый шат-аут за карьеру в Кубке Стэнли.

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-1 в серии.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
06 сентября 2020, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Мейфилд (Тэйвз, Эберле) – 09:27' (5x5)   0:2 Грин (Брассар, Нельсон) – 13:12' (5x5)   0:3 Нельсон (Бейли, Пулок) – 31:26' (5x5)   0:4 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 53:42' (en)
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