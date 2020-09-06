«Нью-Йорк Айлендерс» всухую обыграл «Филадельфию» и вышел в финал Восточной конференции

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей льда игроков «Айлендерс» — 4:0, которая позволила им выйти в финал Восточной конференции.

В составе «Нью-Йорка» отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье, установивший окончательный счёт встречи, поразив пустые ворота.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, проведший на льду 24 минуты и 2 секунды, не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-3».

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов остался в запасе на этот матч, а его одноклубник и коллега по амплуа Томас Грайсс отразил все 16 бросков по воротам, оформив свой первый шат-аут за карьеру в Кубке Стэнли.

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-1 в серии.