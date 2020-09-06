«Айлендерс» вышли в финал Восточной конференции впервые за 27 лет и 11-й раз в истории

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей игроков «Айлендерс» со счётом 4:0, которая позволила им выйти в финал Кубка Стэнли Восточной конференции.

«Островитяне» вышли в финал конференции впервые за 27 лет и в 11-й раз в истории. В решающем противостоянии на Востоке «Айлендерс» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В минувшем матче в составе «Нью-Йорка» отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье, установивший окончательный счёт, поразив пустые ворота. Матч на ноль провёл немецкий голкипер Томасс Грайсс.