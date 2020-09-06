Ламорелло вышел на чистое второе место по победам в сериях плей-офф среди генменеджеров

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей игроков «Айлендерс» со счётом 4:0, которая позволила им выйти в финал Восточной конференции.

Для генерального менеджера «островитян» Лу Ламорелло победа в серии с «Филадельфией» стала 29-й за карьеру в НХЛ в должности генменеджера. По этому показателю 77-летний функционер вышел на чистое второе место в лиге, превзойдя результат Билла Торрея. Рекорд принадлежит экс-генменеджеру «Эдмонтона» и «Рейнджерс» Глену Сатеру (41).

3 апреля 1987 года Ламорелло был назначен президентом «Нью-Джерси Дэвилз». В сентябре того же года он назначил сам себя генеральным менеджером и оставался на этом посту до 4 мая 2015 года, пока новым генеральным менеджером не стал Рэй Шеро. Ламорелло занимал пост генерального менеджера клуба на протяжении 28 лет, что является рекордным показателем лиги.

23 июля 2015 года Лу был назначен генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс». Отработал в Торонто три года, а после окончания сезона-2017/2018 покинул пост. 22 мая 2018 года был назначен на пост президента по хоккейным операциям клуба «Айлендерс». 5 июня того же года принял на себя обязанности генерального менеджера «островитян».