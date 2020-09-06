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Томас Грайсс повторил клубное достижение «Айлендерс» 45-летней давности

Томас Грайсс повторил клубное достижение «Айлендерс» 45-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей игроков «Айлендерс» со счётом 4:0, которая позволила им выйти в финал Восточной конференции.

Матч на ноль провёл немецкий голкипер Томас Грайсс, отразивший 16 бросков. 34-летний вратарь стал вторым голкипером в клубной истории, оформившим шат-аут в седьмом матче серии плей-офф. В 1975 году Гленн Рёш отыграл на ноль в седьмом матче финала конференции.

Российский голкипер Семён Варламов провёл за «Айлендерс» в нынешнем плей-офф 14 матчей, одержав победу в девяти из них. В решающем матче серии с «Флайерз» Семён остался в запасе.

Семён Варламов остался в запасе «Айлендерс» на 7-ю игру серии с «Филадельфией»
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