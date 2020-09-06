Томас Грайсс повторил клубное достижение «Айлендерс» 45-летней давности
В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей игроков «Айлендерс» со счётом 4:0, которая позволила им выйти в финал Восточной конференции.
Матч на ноль провёл немецкий голкипер Томас Грайсс, отразивший 16 бросков. 34-летний вратарь стал вторым голкипером в клубной истории, оформившим шат-аут в седьмом матче серии плей-офф. В 1975 году Гленн Рёш отыграл на ноль в седьмом матче финала конференции.
Российский голкипер Семён Варламов провёл за «Айлендерс» в нынешнем плей-офф 14 матчей, одержав победу в девяти из них. В решающем матче серии с «Флайерз» Семён остался в запасе.
Семён Варламов остался в запасе «Айлендерс» на 7-ю игру серии с «Филадельфией»
- 6 сентября 2020
-
07:57
-
07:28
-
07:15
-
07:00
-
06:55
-
05:32
-
05:00
-
03:16
-
02:09
- 5 сентября 2020
-
23:57
-
23:36
-
23:23
-
23:08
-
22:52
-
22:44
-
22:31
-
22:14
-
22:01
-
21:45
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
20:53
-
20:43
-
20:21
-
20:01
-
19:49
-
19:41
-
19:39
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:52
Партнерский контент