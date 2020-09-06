«Айлендерс» выиграли четвёртый седьмой матч в сериях Кубка Стэнли

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей игроков «Айлендерс» со счётом 4:0, которая позволила им выйти в финал Восточной конференции.

«Островитяне» выиграли четвертый седьмой матч в сериях за время выступлений в плей-офф. Ранее «Айлендерс» побеждали в решающих встречах «Питтсбург Пингвинз» (1:0 в четвертьфинале в 1975 году и 4:3 ОТ в финале дивизиона в 1993-м) и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ, в полуфинале дивизиона в 1987-м).

«Островитяне» вышли в финал конференции впервые за 27 лет и в 11-й раз в истории. В решающем противостоянии на Востоке «Айлендерс» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».