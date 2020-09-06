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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся заключительный матч во втором раунде Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Айлендерс» с третьей попытки смог закрыть серию и пройти в следующий раунд.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4 (3-4). «Островитяне» вышли в финал конференции впервые за 27 лет и в 11-й раз в истории. В решающем противостоянии на Востоке «Айлендерс» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
06 сентября 2020, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Мейфилд (Тэйвз, Эберле) – 09:27' (5x5)   0:2 Грин (Брассар, Нельсон) – 13:12' (5x5)   0:3 Нельсон (Бейли, Пулок) – 31:26' (5x5)   0:4 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 53:42' (en)

Матч на ноль провёл немецкий голкипер Томас Грайсс, отразивший 16 бросков. 34-летний вратарь стал вторым голкипером в клубной истории, оформившим шат-аут в седьмом матче серии плей-офф. В 1975 году Гленн Рёш отыграл на ноль в седьмом матче финала конференции.

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