Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся заключительный матч во втором раунде Кубка Стэнли. «Нью-Йорк Айлендерс» с третьей попытки смог закрыть серию и пройти в следующий раунд.
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4 (3-4). «Островитяне» вышли в финал конференции впервые за 27 лет и в 11-й раз в истории. В решающем противостоянии на Востоке «Айлендерс» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
06 сентября 2020, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Мейфилд (Тэйвз, Эберле) – 09:27' (5x5) 0:2 Грин (Брассар, Нельсон) – 13:12' (5x5) 0:3 Нельсон (Бейли, Пулок) – 31:26' (5x5) 0:4 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 53:42' (en)
Матч на ноль провёл немецкий голкипер Томас Грайсс, отразивший 16 бросков. 34-летний вратарь стал вторым голкипером в клубной истории, оформившим шат-аут в седьмом матче серии плей-офф. В 1975 году Гленн Рёш отыграл на ноль в седьмом матче финала конференции.
Семь российских хоккеистов продолжают борьбу за Кубок Стэнли 2020 года
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