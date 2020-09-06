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Sportsnet: «Вашингтон» проведёт встречи с Бэбкоком и Галланом

Sportsnet: «Вашингтон» проведёт встречи с Бэбкоком и Галланом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» занят поисками нового главного тренера. У столичного клуба уже есть две кандидатуры — Майк Бэбкок и Жерар Галлан, сообщает Sportsnet.

Руководство «Кэпиталз» проведёт встречи с обоими специалистами, где будет обсуждаться возможность потенциального сотрудничества. «Столичные» уже общались с безработным тренером Питером Лавиолеттом.

49-летний Тодд Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4). 23 августа «Вашингтон» освободил Рирдена от занимаемой должности.

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