Грин вошёл в топ-3 возрастных защитников в истории НХЛ, забивавших в 7-м матче плей-офф

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей игроков «Айлендерс» со счётом 4:0, которая позволила им выйти в финал Восточной конференции.
В составе «Нью-Йорка» отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье, установивший окончательный счёт, поразив пустые ворота. Грин вошёл в топ-3 самых возрастных защитников в истории НХЛ, кому удалось забить гол в седьмом матче серии плей-офф. Старше Грина (37 лет 311 дней) были только Никлас Лидстрём (забил в 2010 году в возрасте 39 лет 364 дней) и Роман Гамрлик (2012, 38 лет 30 дней).
Примечательно, что американский защитник входил в этот плей-офф с 10-летней безголевой серией.
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