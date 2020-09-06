Грин вошёл в топ-3 возрастных защитников в истории НХЛ, забивавших в 7-м матче плей-офф

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных гостей игроков «Айлендерс» со счётом 4:0, которая позволила им выйти в финал Восточной конференции.

В составе «Нью-Йорка» отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье, установивший окончательный счёт, поразив пустые ворота. Грин вошёл в топ-3 самых возрастных защитников в истории НХЛ, кому удалось забить гол в седьмом матче серии плей-офф. Старше Грина (37 лет 311 дней) были только Никлас Лидстрём (забил в 2010 году в возрасте 39 лет 364 дней) и Роман Гамрлик (2012, 38 лет 30 дней).

Примечательно, что американский защитник входил в этот плей-офф с 10-летней безголевой серией.