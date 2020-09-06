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Жиру: «Филадельфия» движется в правильном направлении, но… Разочарование велико

Жиру: «Филадельфия» движется в правильном направлении, но… Разочарование велико
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру прокомментировал проигрыш в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:4, 3-4).

«Сейчас очень грустно. Нам нравится эта команда, этот состав. Разочарование велико. Движемся в правильном направлении, но… Всего один матч, одна победа, и мы были бы в финале конференции. Что ж, надо сделать выводы и двигаться дальше», — цитирует Жиру пресс-служба НХЛ.

«Островитяне» выиграли четвёртый седьмой матч в сериях за время выступлений в плей-офф. «Айлендерс» обыгрывали в решающих встречах «Питтсбург Пингвинз» (1:0 — в четвертьфинале в 1975 году, 4:3 ОТ — в финале дивизиона в 1993-м) и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ — в полуфинале дивизиона в 1987-м).

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