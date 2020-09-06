Нельсон: 27 лет — целая жизнь, болельщики «Айлендерс» всё это время ждали результата

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился мнением о выходе команды в финал Восточной конференции впервые с 1993 года. В седьмом матче серии второго раунда команда с Лонг-Айленда обыграла «Филадельфию Флайерз» – 4:0.
«27 лет — это целая жизнь, и болельщики всё это время ждали такого результата. Достаточно пару минут пообщаться с нашими фанатами и послушать их рассказы о 80-х годах, о династии, которая выиграла четыре Кубка подряд, чтобы оценить страсть, с которой они переживают за «Айлендерс». Да, сейчас их нет рядом, но всё равно эту главу нашей истории мы пишем вместе», – цитирует Нельсона пресс-служба НХЛ.
«Островитяне» вышли в финал конференции впервые за 27 лет и в 11-й раз в истории. В решающем противостоянии на Востоке «Айлендерс» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 6 сентября 2020
-
10:56
-
10:20
-
10:01
-
09:40
-
09:16
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:57
-
07:28
-
07:15
-
07:00
-
06:55
-
05:32
-
05:00
-
03:16
-
02:09
- 5 сентября 2020
-
23:57
-
23:36
-
23:23
-
23:08
-
22:52
-
22:44
-
22:31
-
22:14
-
22:01
-
21:45
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
20:53
-
20:43
-
20:21
-
20:01