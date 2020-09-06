Нельсон: 27 лет — целая жизнь, болельщики «Айлендерс» всё это время ждали результата

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился мнением о выходе команды в финал Восточной конференции впервые с 1993 года. В седьмом матче серии второго раунда команда с Лонг-Айленда обыграла «Филадельфию Флайерз» – 4:0.

«27 лет — это целая жизнь, и болельщики всё это время ждали такого результата. Достаточно пару минут пообщаться с нашими фанатами и послушать их рассказы о 80-х годах, о династии, которая выиграла четыре Кубка подряд, чтобы оценить страсть, с которой они переживают за «Айлендерс». Да, сейчас их нет рядом, но всё равно эту главу нашей истории мы пишем вместе», – цитирует Нельсона пресс-служба НХЛ.

«Островитяне» вышли в финал конференции впервые за 27 лет и в 11-й раз в истории. В решающем противостоянии на Востоке «Айлендерс» встретятся с «Тампа-Бэй Лайтнинг».