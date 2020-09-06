Гурьянов попал в топ-5 открытий розыгрыша Кубка Стэнли по версии The Score

Обозреватели портала The Score составили топ-5 открытий нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

В рейтинг вошли двое нападающих «Даллас Старз» — Денис Гурьянов и Йоэль Кивиранта, а также голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко, голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик.

Статистика Дениса Гурьянова в плей-офф.

Гурьянов вошёл в историю плей-офф НХЛ в шестом матче серии первого раунда с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-2). 23-летний форвард стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный. Денис стал автором первого российского покера в истории Национальной хоккейной лиги.