Виньо: стоит отдать «Айлендерс» должное, они провели классный матч со всех сторон

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал проигрыш в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:4, 3-4).

«Понравилось, как мы начали встречу. Первые шесть минут провели с полной самоотдачей, разыгрывали комбинации, держали шайбу в их зоне. А потом они забили первый гол — и мы перестали играть в такой хоккей. Нам всем очень обидно.



Стоит отдать сопернику должное, «Айлендерс» провели со всех сторон классный матч: в единоборствах, действиях с шайбой, обороне. Но мы находились в одной победе от финальной четвёрки, так что сейчас, конечно, разочарование очень велико», — цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.

«Островитяне» выиграли четвёртый седьмой матч в сериях за время выступлений в плей-офф. «Айлендерс» обыгрывали в решающих встречах «Питтсбург Пингвинз» (1:0 — в четвертьфинале в 1975 году, 4:3 ОТ — в финале дивизиона в 1993-м) и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 ОТ — в полуфинале дивизиона в 1987-м).