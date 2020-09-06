Мэйфилд: забить победный гол в матче номер семь — это восхитительные эмоции
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Скотт Мэйфилд поделился мнением о выходе команды в финал Восточной конференции впервые с 1993 года. В седьмом матче серии второго раунда команда с Лонг-Айленда обыграла «Филадельфию Флайерз» – 4:0.
«Забить победный гол в матче номер семь — это восхитительные эмоции. Пару последних дней я переживал, что сломал клюшку в овертайме шестого матча и мы проиграли, но этот гол явно поднял мне настроение.
Мы добиваемся результата за счёт скорости, форчека и вообще командной работы. Именно так мы и стремимся действовать из матча в матч. Это наш хоккей, наша идентичность. Сегодня мы придерживались её все 60 минут», — цитирует Мэйфилда пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
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