Бадюков: Кадейкин — мотор «Салавата». Лидер не по набиранию очков, а по игре

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков охарактеризовал старт сезона “Салавата Юлаева”, оценил перспективы Шакира Мухамадуллина и отметил игру звена Александра Кадейкина, оформившего голевой дубль в матче с «Северсталью».

«Любому тренеру очень важно уверенно зайти в сезон. Главное для Ламсы, и он это подчеркнул, что результат в матче с “Северсталью” сделало не только первое звено, что звено Кадейкина и Кугрышева набирает очки и решает исход матча. В команде любой игрок может сделать результат, и в этом победа тренера. Но не стал бы делать радужные выводы после двух встреч. Надо подождать хотя бы матчей десять, потому что многие команды сейчас только приходят в себя после карантина. Считаю, такой результат на старте тренеру важен.

Может ли Мухамадуллин стать лидером обороны “Салавата”? Через год-два, не раньше. В этом сезоне он не станет лидером защиты. Мы привыкли, что молодёжь выстреливает в начале сезона, и в этом году это будет особенно актуально. Глубина состава будет играть очень большую роль, и молодёжь постарается сделать всё, чтобы хорошо себя поставить. Мухамадуллин рано или поздно вырастет в хорошего защитника. Думаю, и он в этом не сомневается. Но ему надо подтянуть «физику». Организм растёт. Задатки атакующего хоккеиста, по словам тренеров, у него есть.

То, что Лямся поставил Сошникова в звено к Кадейкину, не удивило. Он это делал ещё в ходе казанского турнира. Но это произошло не только из-за отсутствия Кугрышева. Просто Сошникову нужен человек на пятачке, который ещё и в обороне отрабатывал бы. Неплохой вариант, они постоянно выходят в большинстве. Но и в равных составах Кадейкин отрабатывает. Знает своё дело. Его звено выходило первым в плей-офф против “Авангарда”. Эти ребята также здорово показали себя на Кубке Республики Башкортостан. Они могут делать очень хороший прессинг, что очень ценится. Это звено таранного типа. Кадейкин — лидер не по набиранию очков, а по игре. Кадейкин — мотор “Салавата Юлаева», — сказал Бадюков в интервью “Чемпионату”.