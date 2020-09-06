Овечкин вместе с сыном станцевал для TikTok. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со старшим сыном Сергеем исполнил забавный танец для TikTok. Они станцевали под композицию D4L – Laffy Taffy.

Видео можно посмотреть в TikTok.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата на счету Овечкина было 48 голов. Он разделил награду, присуждаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, также нанесшим 48 голевых бросков.