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Челябинский «Трактор» обыграл «Куньлунь»

Челябинский «Трактор» обыграл «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче КХЛ челябинский «Трактор» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счётом 3:1.

Уже в середине первого периода Сергей Калинин с передач Лоуренса Пилута и Алексея Бывальцева вывел хозяев вперёд, реализовав двойное большинство. На старте второго игрового отрезка Антон Лазарев увеличил преимущество «Трактора». Ему ассистировал Олег Евенко. На четвёртой минуте третьего периода с передач Алексея Бывальцева и Романа Манухова первую шайбу после возвращения в КХЛ забросил Виталий Кравцов. На последней секунде встречи Иван Николишин с передачи Руслана Педана одну шайбу отыграл, но на большее гостям не хватило времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Калинин (Пилут, Бывальцев) – 12:17' (5x3)   2:0 Лазарев (Евенко) – 25:34' (5x5)   3:0 Кравцов (Бывальцев, Манухов) – 43:50' (5x5)   3:1 Николишин (Педан, Мегалинский) – 59:59' (6x4)

Следующий матч «Трактор» проведёт 8 сентября с ХК «Сочи». Встреча также пройдёт в Челябинске. «Куньлуню» же предстоит отправиться в Екатеринбург на матч с местным «Автомобилистом».

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