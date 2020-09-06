Челябинский «Трактор» обыграл «Куньлунь»

В очередном матче КХЛ челябинский «Трактор» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила в Челябинске и завершилась со счётом 3:1.



Уже в середине первого периода Сергей Калинин с передач Лоуренса Пилута и Алексея Бывальцева вывел хозяев вперёд, реализовав двойное большинство. На старте второго игрового отрезка Антон Лазарев увеличил преимущество «Трактора». Ему ассистировал Олег Евенко. На четвёртой минуте третьего периода с передач Алексея Бывальцева и Романа Манухова первую шайбу после возвращения в КХЛ забросил Виталий Кравцов. На последней секунде встречи Иван Николишин с передачи Руслана Педана одну шайбу отыграл, но на большее гостям не хватило времени.

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Следующий матч «Трактор» проведёт 8 сентября с ХК «Сочи». Встреча также пройдёт в Челябинске. «Куньлуню» же предстоит отправиться в Екатеринбург на матч с местным «Автомобилистом».