«Металлург» дома разгромил «Сочи», забросив 6 шайб

«Металлург» победил ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Дублями в составе победителей отметились Андрей Нестрашил и Тейлор Бек. Шат-аут оформил голкипер уральского клуба Юхо Олкинуора, отразивший 34 броска.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 9 сентября дома сыграет с хабаровским «Амуром», а «Сочи» 8 сентября в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором».