«Металлург» дома разгромил «Сочи», забросив 6 шайб
«Металлург» победил ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась с разгромным счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Дублями в составе победителей отметились Андрей Нестрашил и Тейлор Бек. Шат-аут оформил голкипер уральского клуба Юхо Олкинуора, отразивший 34 броска.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Нестрашил (Дронов, Чибисов) – 08:44' (5x4) 2:0 Карпов (Плотников) – 30:37' (5x5) 3:0 Нестрашил (Дронов, Чибисов) – 34:32' (5x4) 4:0 Бек (Минулин) – 37:33' (5x5) 5:0 Ламмикко (Песонен) – 44:06' (5x5) 6:0 Бек (Песонен) – 55:17' (5x4)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 9 сентября дома сыграет с хабаровским «Амуром», а «Сочи» 8 сентября в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором».
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