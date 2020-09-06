Жена футболиста Дмитрия Тарасова стала ведущей на клубном ТВ «Ак Барса»

Жена футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко стала ведущей на клубном телевидении хоккейного «Ак Барса», сообщает официальный «инстаграм» казанцев.



Cвой первый эфир Костенко проведёт сегодня на матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Матч начался в 17:30 мск, после первого периода счёт 0:0.



Девушка будет вести программу вместе с «Мисс Казань — 2017» Камилей Харисовой, которая в этом сезоне заменила Зухру Уразбахтину, перешедшую на «Авангард ТВ».

Напомним, что «Ак Барс» провёл в нынешнем регулярном чемпионате две встречи. 2 сентября в матче за Кубок Открытия был обыгран московский ЦСКА. В овертайме «Ак Барс» усилиями Дмитрия Воронкова вырвал победу. 4 сентября казанский клуб проиграл подмосковному «Витязю» — 0:4.