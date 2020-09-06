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«Ак Барс» в Казани обыграл СКА

«Ак Барс» в Казани обыграл СКА
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» одержал победу над петербургским СКА. Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

На 27-й минуте Станислав Галиев вывел казанскую команду вперёд. Ему ассистировали Артём Галимов и Дмитрий Воронков. На 51-й минуте Патрис Кормье увеличил преимущество хозяев, однако спустя всего 45 секунд Андрей Кузьменко сократил отставание СКА до одной шайбы. За 27 секунд до окончания третьего периода петербургский коллектив смог отыграться усилиями Антона Бурдасова. В овертайме победу хозяевам принёс точный бросок Найджела Доуса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что 2 сентября «Ак Барс» выиграл Кубок Открытия, обыграв московский ЦСКА. В овертайме победу казанцам принёс Дмитрий Воронков. 4 сентября казанский клуб проиграл подмосковному «Витязю» — 0:4. Для петербурского клуба сегодняшняя встреча стала второй в новом сезоне. Ранее был обыгран нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Галиев (Галимов, Воронков) – 26:48' (5x5)   2:0 Кормье (Лукоянов, Зарипов) – 50:26' (5x5)   2:1 Кузьменко (Бенгтссон, Галимов) – 51:11' (5x5)   2:2 Бурдасов (Кемппайнен, Вей) – 59:32' (6x4)   3:2 Доус (Да Коста) – 60:58' (3x3)

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт в Минске с местным «Динамо», а СКА отправится в Нижний Новгород, где сыграет с «Торпедо».

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