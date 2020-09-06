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Ковалёв — о молодых хоккеистах «Куньлуня»: нужно время, чтобы они привыкли к этому уровню

Ковалёв — о молодых хоккеистах «Куньлуня»: нужно время, чтобы они привыкли к этому уровню
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:3).

«Трактор» — хорошая, сыгранная команда, здесь есть техничные игроки, которые могут разыграть шайбу. Нам же, наоборот, этого пока не хватает. Нам нужно время для того, чтобы игроки почувствовали друг друга. Сезон уже стартовал, и нам необходимо добиваться сыгранности по ходу чемпионата. Всё это придёт через дополнительную работу и тренировки. В нашем составе есть игроки, которые ещё не играли в КХЛ, поэтому нужно время, чтобы они привыкли к этому уровню.

Легко играть с хоккеистами, которые уже знают, как играть на таком уровне. Пока у нас сложилась такая ситуация, что мы играем без них. Я не могу сказать, когда они приедут, это зависит не от меня. На данный момент я могу работать с тем составом, который есть сейчас. Если они приедут — будет здорово, это большой плюс. Если этот вопрос не разрешится, значит, мы будем продолжать работать с коллективом, который есть сейчас», — цитирует Ковалёва официальный сайт «Трактора».

«Куньлунь» второй матч подряд забил гол на 59:59
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