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Гусманов — о молодых игроках «Трактора»: они наша поддержка, но всё зависит от них

Гусманов — о молодых игроках «Трактора»: они наша поддержка, но всё зависит от них
Хоккей / КХЛ 0

Ассистент главного тренера «Трактора» Равиль Гусманов подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (3:1).

«Спасибо всем игрокам за высокую самоотдачу. Поздравляю всех с хорошей победой, сегодня она была заслуженной. Будем стараться играть более активно в меньшинстве и по ходу сезона.

Наши молодые игроки — наша поддержка, но всё зависит от них. Всем молодым игрокам, кто этого заслуживает, будем давать шанс. У Александра Кирпичникова есть потенциал для дальнейшего роста. Сегодня мы всеми игроками остались довольны. Хочу отметить дебют Романа Вилла — он выручал нас сегодня в самые сложные моменты», — цитирует специалиста официальный сайт «Трактора».

Напомним, что встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу челябинского клуба. «Куньлунь» смог забросить шайбу только за одну секунду до конца матча.

«Куньлунь» второй матч подряд забил гол на 59:59
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