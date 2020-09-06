Сафонов — о дебюте в матче со СКА: небольшая нервозность сопровождала, это особое событие

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов подвёл итоги встречи со СКА (3:2 ОТ).
«Небольшая нервозность сопровождала, со мной хорошо поработали. Пробежался, продышался, и всё нормально стало. Дебют против СКА — особое событие. Хороший хоккей, это многое значит, когда выходишь против мастеровитых игроков. Считаю, что дебют удался.
Четыре секунды в прошлом сезоне? Там был курьезный момент, просматривали видео, объявили, что хороший гол, мне сказали: «Сафон, иди!» Встал на точку, а на самом деле тренеры имели в виду иди на скамейку. Встали, выиграли вбрасывание, я покатил на смену.
В первой смене момент с Зариповым? Данис — такая величина. Не зашла там шайба, всё бывает. Нет таких игроков, которые забивают 100%, в следующий раз забьёт. Игра с ним в тройке? Уже после игры посмеялись в зале, обменялись тёплыми словами. Ничего особого не произошло: пас, другой пас. Ребята хорошо сыграли, Лукоянов отдал пас на Патриса, и он завершил.
Пропущенный гол в концовке? Я считаю, что просто так сложились обстоятельства», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 6 сентября 2020
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