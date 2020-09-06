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Билялов: после «Витязя» у нас была заряженная команда, бились друг за друга

Билялов: после «Витязя» у нас была заряженная команда, бились друг за друга
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов поделился эмоциями от матча со СКА. Встреча проходила в Казани и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

«Равная игра, в обе стороны, у обеих команд были моменты. Мы их поджимали, потом они нас. Забили, но недодержали выигрышную игру. Несколько ошибок привели к овертайму. Хорошо, что закончилось так, довели игру до победы.

Были моменты. Хорошо сыграл, игроки подстраховывали. После «Витязя» у нас была заряженная команда, бились друг за друга, я выполнял свою работу, ребята помогали.

Синяк под глазом? На прошлой игре с «Витязем» попали мне клюшкой.

Костюм? Идём на стиле в этом костюме. Прикольно, нравится. Ничего больше не могу сказать», — передаёт слова Билялова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

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