Билялов: после «Витязя» у нас была заряженная команда, бились друг за друга

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов поделился эмоциями от матча со СКА. Встреча проходила в Казани и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



«Равная игра, в обе стороны, у обеих команд были моменты. Мы их поджимали, потом они нас. Забили, но недодержали выигрышную игру. Несколько ошибок привели к овертайму. Хорошо, что закончилось так, довели игру до победы.



Были моменты. Хорошо сыграл, игроки подстраховывали. После «Витязя» у нас была заряженная команда, бились друг за друга, я выполнял свою работу, ребята помогали.



Синяк под глазом? На прошлой игре с «Витязем» попали мне клюшкой.



Костюм? Идём на стиле в этом костюме. Прикольно, нравится. Ничего больше не могу сказать», — передаёт слова Билялова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

«Ак Барс» в Казани обыграл СКА