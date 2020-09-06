Дронов — о разгромной победе над «Сочи»: надломили соперника, и было уже попроще

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов поделился эмоциями от разгромной победы над ХК «Сочи» (6:0).
«Хорошая игра по сравнению с первой. Там вкатились, здесь сыграли лучше. Забили свои голы, вовремя. Надломили команду-соперника, и было уже попроще. Насколько спал груз с плеч перед второй игрой? Особенно не думали об этом. Понимали, что не было много игровой практики. Но о первой игре старались не думать.
Отлично сработало большинство? Соглашусь. Каких-то больших вариаций спецбригад уже нет, но нужно время, чтобы притереться друг к другу. Лучше понимать друг друга. Большинство и меньшинство сейчас решают, постоянно улучшаем этот компонент.
Думали ли о «сухаре» Олкинуоры? Нет, нужно просто всегда играть до конца. У Васи немного не получилось, полсекунды. Хорошо, что сегодня оставили ворота в неприкосновенности», — цитирует Дронова официальный сайт КХЛ.
- 6 сентября 2020
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