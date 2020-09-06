Старченко — о встрече с ЦСКА: достойный соперник, против них всегда нелегко

Нападающий «Барыса» Роман Старченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА.



«Старт регулярки на выезде? Конечно, лучше начинать сезон при своих трибунах. Но весь календарь начинаем на выездной серии, так что ничего страшного.



В прошлом матче показал наивысшую скорость среди всех игроков «Барыса»? Готовлюсь к каждой игре и слежу за своим физическим состоянием.



Как получилось перевернуть ход матча с минским «Динамо»? Пусть это останется всё в раздевалке. Главное, что достигли результата и перевели игру в дополнительное время.



Настроение перед матчем отличное. ЦСКА — достойный соперник, против них всегда нелегко. Будем готовиться и биться за очки», — цитирует Старченко «В тени рекордов».

Минское «Динамо» дома в овертайме победило «Барыс», гости отыгрались с 1:4