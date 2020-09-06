Защитник «Сочи» — о разгромном поражении от «Металлурга»: вытаскивать себя тяжело

Защитник «Сочи» Георгий Солянников поделился эмоциями от разгромного поражения команды от магнитогорского «Металлурга».



«Наверное, получился не самый удачный для нас матч. Это только начало сезона, мы разгоняемся. Сделаем выводы, есть над чем работать. Много над чем. Надеюсь, будем постепенно улучшать нашу игру.



Вторая шайба стала переломной? Наверное, неожиданный гол. Он не вписывался в тот сценарий, который складывалась во втором периоде, пошел в разрез с нашей игрой. Видимо, кто-то надломился психологически, и это затянуло всю команду.



Как морально перестроиться после такой игры? Вытаскивать себя тяжело. Зато для нас это хороший урок, оплеуха. Нельзя так волнообразно играть. Мы хорошо начали, надо так и продолжать. Добавлять надо во всём, а не как сегодня — в бросках добавили, а следом пошёл спад», — цитирует Солянникова пресс-служба «Сочи».

«Металлург» дома разгромил «Сочи», забросив 6 шайб