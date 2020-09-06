Тротц — о Линдбломе: его пример вдохновляет

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мыслями об игроке «Филадельфии Флайерз» Оскаре Линдбломе, который пропустил из-за лечения от онкологического заболевания около 8 месяцев и провёл два матча в нынешнем плей-офф.
«На самом деле вдохновляет… То, что он сделал, действительно необыкновенно», — цитирует специалиста официальный «твиттер» SportsNet New York.
Последний до начала плей-офф выход на лёд 24-летнего игрока датируется 7 декабря 2019 года в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз». В нынешнем плей-офф Линдблом провёл два матча, не отметившись результативными действиями.
Напомним, в декабре 2019 года у Оскара Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом провёл только 30 матчей, записав на свой счёт 18 (11+7) очков. Всего за карьеру он провёл 134 встречи, в которых набрал 57 (30+27) очков и заработал показатель полезности «-1».
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