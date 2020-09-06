Кучеров сыграет в первом матче с «Айлендерс», Стэмкос пропустит серию

Известный канадский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман в «Твиттере» сообщил, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров примет участие в первой игре финала Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Инсайдер добавил, что капитан команды Стивен Стэмкос пропустит всю финальную серию с «Нью-Йорк Айлендерс».
Напомним, что 30-летний Стэмкос получил повреждение нижней части тела во время тренировочного лагеря, причём травма случилась в первый же день занятий. Сообщалось, что канадец сможет присоединиться к команде либо в финале Восточной конференции, куда «Тампа» пробилась, либо в финале Кубка Стэнли, если «молнии» пробьются в решающую серию плей-офф.
27-летний Кучеров получил удар клюшкой в лицо от Здено Хары в пятом матче серии с «Бостон Брюинз» и не смог закончить матч.
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