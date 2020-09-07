Линия обороны «Далласа» находится в одном очке от клубного рекорда 39-летней давности

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0.

Автором единственной шайбы стал шведский защитник Йон Клингберг. После гола 28-летнего защитника в активе всех игроков линии обороны «звёзд» стало 46 очков в нынешнем плей-офф. Защитники «Старз» вплотную приблизились к повторению клубного рекорда по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф. В 1981 году игроки обороны «Миннесоты Норт Старз» (так назывался клуб до переезда в Даллас) общими усилиями набрали 47 очков.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли.