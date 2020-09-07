Антон Худобин отразил 25 бросков, сделав первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0.

34-летний российский вратарь «Далласа» Антон Худобин впервые за карьеру в плей-офф НХЛ провёл матч без пропущенных шайб, отразив все 25 бросков по воротам в игре с «Вегасом».

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Всего в текущем плей-офф Худобин провёл 15 матчей (13 в старте), выиграв в 9 из них. На его счету 449 отражённых бросков и 41 пропущенная шайба, при коэффициенте отражённых бросков в 91% и 2,94 пропущенных шайбы за игру в среднем.



За карьеру в НХЛ российский голкипер провёл 219 встреч, имея коэффициент надёжности 92% и пропуская в среднем 2,46 шайбы за игру.