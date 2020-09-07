Борец против расизма Мэтт Дамба выиграл награду НХЛ за участие в общественной жизни

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба стал обладателем награды «Кинг Клэнси Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

Награда вручается игроку, который демонстрирует пример поведения на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни. В борьбе за приз Дамба опередил Хенрика Лундквиста («Нью-Йорк Рейнджерс») и Пи Кей Суббэна («Нью-Джерси Дэвилз»). Теперь Мэтт получит от Фонда НХЛ $25 тыс., которые должен будет передать на благотворительное мероприятие или в организацию по своему выбору.

Дамба стал сооснователем организации Hockey Diversity Alliance, которая борется против расизма и нетерпимости в хоккее. Он также поучаствовал в программе помощи местным бизнесам в Миннеаполисе, пострадавшим в результате акций, вызванных гибелью Джорджа Флойда.