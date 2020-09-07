Худобин — об уважении со стороны партнёров: не хочу быть раковой опухолью в раздевалке

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после победы в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:0, 1-0) ответил на вопрос, почему его так любят все партнёры по команде и желают за него биться.

«Когда ребята перед тобой блокируют броски, получают синяки, ложатся под шайбу… Это просто невероятно. Наверное, вам нужно спросить моих родителей. Но вообще мне просто нравится получать удовольствие от общения с парнями. Мне нравятся тренировки, нравятся матчи.

Даже если я не играю, то стараюсь помогать. В перерыве могу принести кому-нибудь воду или апельсиновый сок. Для меня это нормально. Не знаю… Я просто пытаюсь помогать. Если я не играю, то, конечно, думаю об этом. Но быть раковой опухолью в раздевалке я не хочу", — цитирует Худобина пресс-служба НХЛ.