Шмидт: в начале матча «Вегас» не играл. После двух периодов счёт мог быть куда крупнее

Защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт прокомментировал поражение в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (0:1, 0-1).

«В начале матча мы совсем не играли. В первые 35 минут мы еле двигались, а они нет. После двух периодов счёт мог быть куда крупнее не в нашу пользу. Мы слишком долго вкатывались в игру. Мы слишком долго искали в себе эту энергию, этот огонь, эту лихость. В игре остались четыре команды. Сразу после вброса шайбы надо начинать прыгать выше головы», — цитирует Шмидта пресс-служба НХЛ.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. Худобин (34 года и 122 дня) вошёл в топ-10 голкиперов по возрасту оформления дебютного шат-аута в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в этом рейтинге. Рекорд принадлежит Джонни Боуэру (38 лет 142 дня).