Флёри: «Вегасу» нужно больше энергии
Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри прокомментировал поражение в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (0:1, 0-1).
«Я верю в нашу команду и в нашу игру. Мы постараемся извлечь уроки из наших ошибок в сегодняшнем матче. Нам нужно больше энергии с самого начала», — цитирует Флёри пресс-служба НХЛ.
В матче с «Далласом» канадский голкипер отразил 24 из 25 бросков, пропустив всего одну шайбу.
Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. Худобин (34 года и 122 дня) вошёл в топ-10 голкиперов по возрасту оформления дебютного шат-аута в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в этом рейтинге. Рекорд принадлежит Джонни Боуэру (38 лет 142 дня).
Шат-аут Худобина помог «Далласу» открыть счёт в серии с «Вегасом»
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