Клингберг: мы знаем, как играет «Вегас»

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал победу в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:0, 1-0).
«Мы знаем, как играет «Вегас». Их стиль похож на наш. Мы оборонялись всей пятёркой, не стеснялись хитовать, быстро отбирали шайбу и переходили в атаку. В первых двух периодах мы много времени провели в их зоне и играли здорово. В третьем всё было посложнее, надо будет это исправить», — цитирует Клингберга пресс-служба НХЛ.
Напомним, что победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0. Единственную шайбу в матче с передач Джейми Бенна и Радека Факсы уже на третьей минуте встречи забросил Йон Клингберг. Голкипер «Старз» Антон Худобин оформил шат-аут.
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