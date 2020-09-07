Клингберг: мы знаем, как играет «Вегас»

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал победу в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:0, 1-0).



«Мы знаем, как играет «Вегас». Их стиль похож на наш. Мы оборонялись всей пятёркой, не стеснялись хитовать, быстро отбирали шайбу и переходили в атаку. В первых двух периодах мы много времени провели в их зоне и играли здорово. В третьем всё было посложнее, надо будет это исправить», — цитирует Клингберга пресс-служба НХЛ.



Напомним, что победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0. Единственную шайбу в матче с передач Джейми Бенна и Радека Факсы уже на третьей минуте встречи забросил Йон Клингберг. Голкипер «Старз» Антон Худобин оформил шат-аут.

Антон Худобин отразил 25 бросков, сделав первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ