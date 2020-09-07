В Торонто вспоминают погибшего форварда «Локомотива» Игоря Королёва

В Торонто вспоминают форварда «Локомотива» Игоря Королёва, погибшего вместе со всей командой в авиакатастрофе 9 лет назад, 7 сентября 2011 года, под Ярославлем, сообщает бывший работник канадской радиостанции FAN 590 журналист Ховард Бергер.



«Бывшему центру «Лифс» Игорю Королеву сегодня исполнилось бы 50 лет. Игорь погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом», в которой разбилась вся команда Континентальной хоккейной лиги. Он играл за «Торонто» с 1997 по 2001 год», — говорится в сообщении.

Игорь Королёв похоронен в Торонто, где проживает его семья.

7 сентября 2011 года основной состав «Локомотива» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем. Жертвами аварии стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа), выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.