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Минское «Динамо» почтило память Руслана Салея

Минское «Динамо» почтило память Руслана Салея
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» почтило память Руслана Салея, выступавшего за белорусский коллектив. 9 лет назад, 7 сентября 2011 года, хоккеист погиб вместе с «Локомотивом» в авиакатастрофе под Ярославлем.

«Легенда белорусского хоккея Руслан Салей провёл за «Динамо-Минск»/«Тивали» более 130 матчей в период с 1992 по 1995 год.

За это время он помог нам стать многократными чемпионами страны», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» минского «Динамо».

7 сентября 2011 года основной состав «Локомотива» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем. Жертвами аварии стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа), выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.

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