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Житник — о серии «Тампа» — «Айлендерс»: шансы ровно 50 на 50

Житник — о серии «Тампа» — «Айлендерс»: шансы ровно 50 на 50
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился ожиданиями от серии третьего раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».

«Шансы — ровно 50 на 50. Да, «Тампа» — более звёздная и яркая команда, которая уже три-четыре года находится рядом с Кубком Стэнли. Но не нужно забывать, что «Айлендерс» на старте плей-офф без особых проблем остановил в принципе похожий на «Тампу» «Вашингтон». Другое дело, что у клуба из Флориды в воротах Василевский, а у «столичных» именно с голкипером регулярно возникали проблемы.

Также нужно учитывать, что тренеры — сильная линия «Айлендерс», тогда как у «Вашингтона» суперавторитетов на тренерском мостике, насколько понимаю, не было. «Тампа» тоже иногда сбивается на индивидуальный хоккей, за что системный «Айлендерс» может наказать. Поэтому эта серия, повторюсь, без фаворита», — цитирует Житника Russia-Hockey.

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