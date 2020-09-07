Вратарь «Коламбуса» Мерзликин может провести следующий месяц в «Лугано»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин может провести следующий месяц в «Лугано», выступающем в Швейцарской лиге.
«Я не планирую больше уходить в отпуск. Для меня уже быть дома во время карантина было своего рода отпуском. Я думаю о тренировках с «Лугано» в октябре, но мне всё ещё нужно поговорить с президентом команды Вики Мантегацца.
Некоторые говорят, что я буду играть в Европе до начала сезона, но пока это является абсолютной неправдой», — цитирует Мерзликина SwissHockeyNews.
В нынешнем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав 13 побед, пропуская в среднем за встречу 2,35 шайбы и отражая 92,3% броска. В плей-офф на счету Мерзликина два матча, в которых он одержал одну победу, пропуская в среднем за встречу 1,96 шайбы и отражая 94,6% бросков.
- 7 сентября 2020
-
12:54
-
12:34
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:59
-
10:38
-
10:18
-
10:03
-
09:42
-
09:21
-
08:49
-
08:35
-
08:13
-
07:57
-
07:53
-
07:30
-
06:55
-
06:28
-
06:22
-
06:13
-
06:01
-
05:53
-
05:51
-
05:45
-
05:37
- 6 сентября 2020
-
23:57
-
23:42
-
23:19
-
22:58
-
22:40
-
22:15
-
21:41
-
21:16
-
21:00