Вратарь «Коламбуса» Мерзликин может провести следующий месяц в «Лугано»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин может провести следующий месяц в «Лугано», выступающем в Швейцарской лиге.



«Я не планирую больше уходить в отпуск. Для меня уже быть дома во время карантина было своего рода отпуском. Я думаю о тренировках с «Лугано» в октябре, но мне всё ещё нужно поговорить с президентом команды Вики Мантегацца.



Некоторые говорят, что я буду играть в Европе до начала сезона, но пока это является абсолютной неправдой», — цитирует Мерзликина SwissHockeyNews.



В нынешнем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата НХЛ, одержав 13 побед, пропуская в среднем за встречу 2,35 шайбы и отражая 92,3% броска. В плей-офф на счету Мерзликина два матча, в которых он одержал одну победу, пропуская в среднем за встречу 1,96 шайбы и отражая 94,6% бросков.

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