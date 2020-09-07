Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков первой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж, одержавший победы в обоих стартовых матчах чемпионата. На счету игрока всего одна пропущенная шайба, а также «сухарь» в матче с московским «Спартаком». По воротам Коваржа нанесено 63 броска (в среднем за игру — 31,5), из которых он отразил 98,41%, что является лучшим результатом недели. Коэффициент надёжности составил 0,50.



Лучшим защитником стал Даррен Диц из «Барыса». На счету игрока две заброшенные шайбы, одна из которых принесла команде победу. Защитник казахстанского клуба завершил обе встречи с положительным показателем полезности при общем показателе «+3».



Легионер «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенссон признан лучшим нападающим. Швед набрал 4 (2+2) очка в двух матчах, что является лучшим результатом недели, а также не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Один из голов стал победным.



Лучшим новичком стал защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков — автор первой шайбы в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. 21-летний игрок отличился в своём первом матче в Континентальной хоккейной лиге. На счету Саморукова ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

Автором первого гола КХЛ сезона-2020/2021 стал Дмитрий Саморуков