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Вратарь сборной Франции показал новый шлем в стиле персонажа DC Comics

Вратарь сборной Франции показал новый шлем в стиле персонажа DC Comics
Хоккей / Прочие 0

Вратарь сборной Франции Себастьян Илонен, выступающий за «Ле Джокерс» из города Сержи-Понтуаз, показал новый шлем, сообщается в официальном «твиттере» команды.

Часть экипировки выполнена в стиле персонажа DC Comics Джокера. Так, можно заметить деформированную улыбку — яркую особенность злодея из комиксов, чьё лицо было изуродовано улыбкой Челси. Шлем также отсылает и к символике клуба — можно заметить красно-зелёный клоунский колпак.

29-летний Себастьян Илонен в 2019 году принял участие в чемпионате мира, проходившем в Словакии, в составе сборной Франции. На турнире голкипер отыграл всего один матч — против США. Тогда он пропустил семь шайб. Чемпионат мира—2019 в итоге выиграла сборная Финляндии, в финале обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

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