Верстиг: в России у меня появилась сыпь. Врачи говорили, это экзема, но оказалось — лишай

Экс-форвард «Авангарда» Крис Верстиг рассказал о пребывании в России и о проблемах, с которыми столкнулся.



«Я там подхватил опоясывающий лишай! Там многое совершенно другое, хотя со мной обращались хорошо. Не знаю, может, в еде были бактерии, но когда я туда приехал, то практически не слезал с толчка. Я думал: «Чёрт возьми, у меня вообще ничего не задерживается в желудке».



Помню, как говорил Даллману: «Чувак, я в полной заднице. Я не могу есть, вообще ничего не могу делать». Потом у меня появилась какая-то сыпь, я пошёл к врачам, а они мне твердят: «Да это экзема!» Я послал фотку своему доку в Торонто, он мне пишет: «Это лишай». Я такой: «Лишай?!» И вот я сижу в отеле в Санкт-Петербурге и говорю клубу, что не могу играть. Спина горит огнём, натурально.



Как раз ещё у родных в то время были какие-то проблемы с визами, я был на диком нервяке по поводу всей этой ситуации. Жена ещё забеременела прямо перед тем, как я уехал. Короче, я понял, что надо валить домой.

Не знаю, был ли у вас лишай, это полная жесть. Сезон я заканчивал в Швеции, поехал туда спустя четыре месяца. Здорово провёл время, но игра там – это не хоккей, а какое-то регби на льду», — сказал канадец в подкасте Spittin' Chiclets.



Верстиг — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2015). Выступал за «Авангард» в сезоне-2018/2019, приняв участие в 11 матчах и набрав 5 (2+3) очков. Уже в октябре нападающий улетел в Канаду, а после расторг контракт с омским клубом.

«Сначала не слезал с толчка, потом подхватил лишай». Канадец Верстиг – о хоккее в России Поездка двукратного обладателя Кубка Стэнли в «Авангард» была краткой, но запоминающейся.