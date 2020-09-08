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За кого из оставшихся в розыгрыше Кубка Стэнли россиян вы переживаете больше всего?

За кого из оставшихся в розыгрыше Кубка Стэнли россиян вы переживаете больше всего?
Хоккей / НХЛ 0

На «Чемпионате» стартовал опрос «За кого из оставшихся в розыгрыше Кубка Стэнли россиян вы переживаете больше всего?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Напомним, что в плей-офф НХЛ осталось семь российских игроков.

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