За кого из оставшихся в розыгрыше Кубка Стэнли россиян вы переживаете больше всего?

На «Чемпионате» стартовал опрос «За кого из оставшихся в розыгрыше Кубка Стэнли россиян вы переживаете больше всего?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Напомним, что в плей-офф НХЛ осталось семь российских игроков.