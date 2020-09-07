Купер: лёгкой жизни у «Тампы» в серии с «Айлендерс» не будет ни в обороне, ни в атаке

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Айлендерс» заслуженно пользуются репутацией команды, умеющей обороняться и атаковать, но мы уже прошли проверку боем в сериях против «Коламбуса» и «Бостона». Так что мы не ждём сюрпризов. Будет борьба перед воротами, лёгкой жизни не будет ни в обороне, ни в атаке. Все три команды, с которыми мы встречались в плей-офф, знают, как надо играть», – приводит слова Купера пресс-служба лиги.

Первый матч серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Йорк Айлендерс» состоится в ночь с 7 на 8 сентября. Начало встречи – в 3:00 мск.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.