Купер: лёгкой жизни у «Тампы» в серии с «Айлендерс» не будет ни в обороне, ни в атаке

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Айлендерс» заслуженно пользуются репутацией команды, умеющей обороняться и атаковать, но мы уже прошли проверку боем в сериях против «Коламбуса» и «Бостона». Так что мы не ждём сюрпризов. Будет борьба перед воротами, лёгкой жизни не будет ни в обороне, ни в атаке. Все три команды, с которыми мы встречались в плей-офф, знают, как надо играть», – приводит слова Купера пресс-служба лиги.
Первый матч серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Нью-Йорк Айлендерс» состоится в ночь с 7 на 8 сентября. Начало встречи – в 3:00 мск.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
- 7 сентября 2020
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