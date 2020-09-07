Форвард ЦСКА Лайпсик дебютирует в КХЛ в матче с «Барысом»

ЦСКА и «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 19:30 мск. Нападающий Брэндон Лайпсик проведёт свой первый матч в КХЛ.

ЦСКА:

Шарыченков (Скотников);

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Голдобин;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Рыков — Сергеев, Соркин — Андронов — Карнаухов;

Мингачев – Науменков, Попов — Светлаков — Лайпсик.

«Барыс»:

Ортио (Каратаев)

Орехов – Диц, Фрэттин – Виделль – Старченко;

Сведберг – Блэкер, Михайлис – Волк – Лилья;

Метальников – Маклюков, Акользин – Сагадеев – Шевченко

Гайтамиров, Мусоров, Панюков – Шестаков – Петухов.

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