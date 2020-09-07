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Форвард ЦСКА Лайпсик дебютирует в КХЛ в матче с «Барысом»

Форвард ЦСКА Лайпсик дебютирует в КХЛ в матче с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 19:30 мск. Нападающий Брэндон Лайпсик проведёт свой первый матч в КХЛ.

ЦСКА:

Шарыченков (Скотников);
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Голдобин;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Рыков — Сергеев, Соркин — Андронов — Карнаухов;
Мингачев – Науменков, Попов — Светлаков — Лайпсик.

«Барыс»:

Ортио (Каратаев)
Орехов – Диц, Фрэттин – Виделль – Старченко;
Сведберг – Блэкер, Михайлис – Волк – Лилья;
Метальников – Маклюков, Акользин – Сагадеев – Шевченко
Гайтамиров, Мусоров, Панюков – Шестаков – Петухов.

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