Форвард ЦСКА Лайпсик дебютирует в КХЛ в матче с «Барысом»
ЦСКА и «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 19:30 мск. Нападающий Брэндон Лайпсик проведёт свой первый матч в КХЛ.
ЦСКА:
Шарыченков (Скотников);
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Локтионов — Голдобин;
Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Рыков — Сергеев, Соркин — Андронов — Карнаухов;
Мингачев – Науменков, Попов — Светлаков — Лайпсик.
«Барыс»:
Ортио (Каратаев)
Орехов – Диц, Фрэттин – Виделль – Старченко;
Сведберг – Блэкер, Михайлис – Волк – Лилья;
Метальников – Маклюков, Акользин – Сагадеев – Шевченко
Гайтамиров, Мусоров, Панюков – Шестаков – Петухов.
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