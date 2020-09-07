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Олексяк: я всегда знаю, что Худобин выручит «Даллас» в трудные моменты

Олексяк: я всегда знаю, что Худобин выручит «Даллас» в трудные моменты
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Даллас Старз» Джейми Олексяк отметил игру голкипера Антона Худобина в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:0, 1-0).

«Антон всегда весёлый и забавный, поднимает настроение ребятам. Но главное, он умеет здорово сражаться за команду. Ты всегда знаешь, что он выручит всех нас в трудные моменты. Худобин пашет в каждой игре, на каждой тренировке. И я соглашусь, что Добби умеет в трудные моменты вдохнуть жизнь в команду, дать нам сил своими сейвами», – приводит слова Олексяка пресс-служба НХЛ.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. Худобин (34 года и 122 дня) вошёл в топ-10 голкиперов по возрасту оформления дебютного шат-аута в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в этом рейтинге. Рекорд принадлежит Джонни Боуэру (38 лет и 142 дня).

Напомним, что победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0. Единственную шайбу в матче с передач Джейми Бенна и Радека Факсы уже на третьей минуте встречи забросил Йон Клингберг.

Боунесс: Худобин всегда готов к сражению
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