«Очень ценный груз». «Тампа» показала, как Василевского везут на тренировку на тележке

Пресс-служба клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Твиттере» показала, как российского вратаря Андрея Василевского необычным способом привозят на командную тренировку.

«Очень ценный груз!» — говорится в сообщении клуба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».