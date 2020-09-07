Хартикайнен в матче с минским «Динамо» отдал результативную передачу одной рукой

Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 4:2 в пользу уфимского клуба.

Результативную передачу при третьем голе «Салавата Юлаева» отдал финский нападающий Теэму Хартикайнен. Он ассистировал Маркусу Гранлунду одной рукой.

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Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.